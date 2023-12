Portano straniero in questura e vanno a cena,indagati due agenti

Due agenti della Questura di Vicenza sono indagati e sono stati rinviati a giudizio per aver abbandonato il servizio dopo aver fermato e condotto negli uffici uno straniero con l'accusa di spaccio. I due si sarebbero allontanati per comprare e poi consumare una pizza a casa di una conoscente e solo successivamente sarebbero rientrati per terminare il lavoro.

Per l'accusa, i due agenti avrebbero anche redatto i verbali in modo falso, omettendo di dare il via ad alcuni accertamenti sull'uomo fermato. Sono accusati anche di truffa per aver attestato di essere al lavoro quando in realtà si erano allontanati dalla questura.



