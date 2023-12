Muore allenatrice di volley nel Ravennate, indagato il marito

La procura di Ravenna ha annullato il funerale e disposto l'autopsia di Paola Bolognesi, ex pallavolista, insegnante e allenatrice, morta all'età di 61 anni la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo (Ravenna). La famiglia aveva annunciato il funerale per oggi che però è stato fermato per consentire l'esame sul corpo, disposto dal pm Raffaele Belvedere. Il marito, un uomo di origine cubana, con il quale stava insieme da anni, è indagato a piede libero. Sarebbero stati sequestrati anche i telefoni cellulari per approfondire le indagini.

La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un problema cardiaco, tanto che aveva prenotato un intervento a una valvola del cuore. Anche per questo, inizialmente, la causa della morte è stata ricondotta a un malore. Sul corpo, tuttavia, sarebbero state trovate delle ecchimosi e la procura, per vederci chiaro e dissipare i dubbi ha disposto l'autopsia che verrà fatta domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA