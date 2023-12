Morto straniero dopo essere stato investito da auto pirata

(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 27 DIC - Un uomo di nazionalità straniera del quale non sono state fornite le generalità e che stava percorrendo in sella ad una bici la statale 106 ionica, nel territorio di Corigliano-Rossano, é morto dopo essere stato investito da un'automobile il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. La persona investita é deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile dell'incidente.

Il traffico nel tratto della statale 106 in cui si é verificato l'incidente ha registrato forti rallentamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA