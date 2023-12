Incendio Malagrotta, indagine per rogo doloso

Un fascicolo di indagine per incendio doloso. E' quanto avviato dalla Procura di Roma in relazione al rogo avvenuto domenica nell'impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta.

Il procedimento, coordinato dall'aggiunto Giovanni Conzo, è stato aperto alla luce della prima informativa trasmessa a piazzale Clodio dai vigili del fuoco.

In base a quanto si apprende, i pm hanno proceduto al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti e disposto ulteriori accertamenti tecnici.



