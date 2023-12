Maltratta compagna e figlia disabile, divieto di avvicinamento

È partita da una segnalazione dei servizi sociali dell'Unione Reno Galliera, nel Bolognese, un'indagine dei carabinieri di Castenaso che ha portato al provvedimento di divieto di avvicinamento per un 58enne italiano, indagato per maltrattamenti verso la compagna e la figlia minorenne.

La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura che ha coordinato gli accertamenti, nati da una segnalazione degli assistenti sociali. Questi ultimi hanno informato i carabinieri di una situazione familiare preoccupante, che stava interessando una madre e la figlia. Dopo aver approfondito la vicenda e invitato in caserma la donna, che ha sporto denuncia, si è scoperto che gli atteggiamenti prevaricatori del 58enne nei confronti della compagna e della figlia erano aumentati nell'ultimo anno, in particolare da quando gli era stato comunicato che la bambina era affetta da una grave disabilità.





