Locatelli, 77 milioni per favorire l'inclusione lavorativa

"Continua l'impegno per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Con il nuovo decreto appena firmato destiniamo 77 milioni di euro a progetti per favorire l'inclusione lavorativa. Di questi, 2 milioni saranno destinati a progetti sperimentali, con una particolare attenzione alle attività di formazione e di riqualificazione professionale nelle competenze digitali. Diamo a tutti la possibilità di cogliere occasioni e partecipare alla crescita delle nostre comunità". Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.



