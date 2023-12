Incendio in casa per malfunzionamento stufa, morta 87enne

Una donna di 87 anni, Maria Giovanna Casella, é morta a causa di un incendio che si sviluppato nella sua abitazione nel centro storico di Mongrassano, nel cosentino.

La donna, che viveva sola, è stata travolta, secondo quanto è emerso dagli accertamenti dei vigili del fuoco, dalle fiamme sprigionatesi, a causa di un malfunzionamento, da una stufa.

L'anziana, anche a causa di problemi di deambulazione, non è riuscita a scappare prima che le fiamme invadessero rapidamente l'intera abitazione ed è deceduta all'istante.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio, ma per Maria Giovanna Casella non c'era già nulla da fare.



