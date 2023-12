Incendio distrugge capannone di un'azienda in Friuli

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7 in un capannone di un'azienda che opera nel trattamento e riciclo rifiuti a Codroipo (Udine). Le fiamme, la cui causa non è stata ancora individuata, sono state spente nell'arco di alcune ore dalle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, della sede centrale di Udine e anche da una squadra in supporto del distaccamento di San Vito al Tagliamento. L'incendio ha distrutto un capannone dell'azienda, causando notevoli danni.

Le fiamme sono divampate in uno dei depositi di materiale organico misto a scarti di legno, e i Vigili del fuoco assicuratisi che tutte le persone presenti al lavoro fossero state messe in salvo, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Subito dopo sono state avviate le operazioni di smassamento e di bonifica del luogo.



