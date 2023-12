Alberto di Natale con 80 trattori per commemorare l'amico

Ottanta trattori schierati su Piazza del Papa a Pontecorvo, disegnando i contorni luminosi di un gigantesco albero di Natale: è l'iniziativa messa su strada nelle ore scorse dalla Fiera Agricola del Basso Lazio, in memoria di Massimo Guglielmo uno dei fondatori dell'iniziativa.

Titolare di una piccola impresa edile, è morto il 18 ottobre scorso a causa di un infortunio mentre si trovava su un trabatello per completare alcuni lavori.

Gli agricoltori di Pontecorvo hanno preso spunto dalle immagini di un analogo 'albero di trattori' allestito nei giorni scorsi al Mugello realizzando una formazione composta con ben 213 mezzi agricoli. "Avevamo poco tempo per provarci, ma ne è valsa la pena.

Quando ho riunito il direttivo dell'associazione - spiega Enzo Molle, presidente della Fiera - mancavano ormai pochi giorni al Natale. È stata una corsa contro il tempo, ma sentivo che c'era la volontà di fare anche a Pontecorvo qualcosa di bello e di originale. Tantissimi nostri amici si sono subito messi a disposizione perché ne hanno condiviso lo spirito. Questa iniziativa donata a Pontecorvo l'abbiamo voluta dedicare al nostro indimenticato Massimo e a tutti i pontecorvesi scomparsi in giovane età, come successo anche recentemente".



