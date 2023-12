Un uomo è stato trovato morto, con alcune ferite d'arma da taglio sul corpo, nella serata di ieri in un parcheggio pubblico in via Milano, alla periferia di Brescia.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di identificare la vittima, probabilmente indiana o pakistana.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Brescia.



