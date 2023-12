Ubriaco molesta poliziotta, arrestato a Milano

Gli agenti della Questura sono intervenuti intorno alla mezzanotte perchè chiamati da una signora il cui figlio aveva perso il controllo di sè in casa in quanto ubriaco. Quano la pattuglia è intervenuta in via Galvano Fiamma, zona semicentrale di Milano, l'uomo , 34 anni, ha cominciato a spintonare i poliziotti e ha molestato un agente donna.

Per questo è stato arrestato, oltre che per resistenza a Pubblico ufficiale, anche per violenza sessuale.

Dovrà comparire davanti al gip per la convalida.



