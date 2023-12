Ricoverato in gravi condizioni ragazzo in bici investito da auto

Un ragazzo, di 15 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni questo pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta. E' accaduto a Udine, lungo via Lumignacco all'incrocio con via Agrigento.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente nel dettaglio. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Udine e l'automedica. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Avrebbe riportato numerose contusioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA