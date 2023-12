Natale in immersione per i Vigili del fuoco nel Pordenonese

I vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno partecipato alla fiaccolata di Natale alla sorgente del Gorgazzo nel comune di Polcenigo, in provincia di Pordenone).

Assieme a sommozzatori e apneisti del Centro Pordenonese sommozzatori e di Naonis Apnea, sono entrati in acqua alcuni soccorritori acquatici di superficie (Sa) e Soccorritori Fluviali Alluvionali (Sfa), mentre lungo le rive gli operatori di Autoproduzione in Ambiente Acquatico (Atp) assicuravano la sicurezza dei presenti alla manifestazione. E' stato allestito anche un presidio Tecniche di Primo Soccorso Sanitario con operatori e ambulanza.

I Vigili volontari di Sacile e dell' associazione nazionale dei Vigili del fuoco, hanno collaborato con il centro sommozzatori Pordenonese alla gestione della celebrazione liturgica della notte di Natale in una suggestiva cornice.





