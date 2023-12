Luci natalizie provocano incendio in casa, evacuate tre famiglie

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al primo piano di un condominio in via Corsica, a Canosa di Puglia, nel nord Barese.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. A innescare le fiamme sarebbe stato il surriscaldamento degli addobbi luminosi natalizi.

Il rogo si è rapidamente propagato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta per spegnerlo. A scopo precauzionale tre abitazioni sono state evacuate: si tratta di quella in cui è avvenuto l'incendio, dell'appartamento che si trova sullo stesso piano e di quello al piano superiore. Le tre famiglie evacuate sono state ospitate da alcuni parenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA