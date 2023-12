Incendio Malagrotta,100 pompieri per rogo capannone di 14mila mq

"Quella di ieri è stata una giornata molto impegnativa a causa dell'incendio che si è sviluppato, intorno alle ore 15.30, presso l'impianto di trattamento rifiuti di Malagrotta, che ha interessato il capannone di stoccaggio di circa 14.000 mq, denominato Tmb1, e che ha visto l'intervento di tutte le Istituzioni e gli enti preposti alla gestione di questo tipo di eventi, con i Vigili del Fuoco schierati in prima linea". Così il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in merito alle operazioni di spegnimento dell'incendio che, sotto il coordinamento della Sala Operativa Provinciale, ha visto l'avvicendamento di circa un centinaio di unità dei Vigili del Fuoco, provenienti anche da altre regioni e l'apporto di numerosi "mezzi movimento terra" e "veicoli aeroportuali" nonché supporto della Protezione Civile comunale e regionale.

"Già nel corso delle iniziali attività di spegnimento - ha aggiunto il prefetto - ho assunto diretti contatti con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco Gualtieri e il Questore di Roma, al fine di accertare lo stato della situazione e vagliare ogni misura ritenuta necessaria alla gestione dell'evento e alla tutela della pubblica incolumità, importanti attività di raccordo operativo che hanno condotto allo spegnimento dell'importante incendio nelle prime ore della giornata odierna".

"Intendo esprimere sentita riconoscenza - ha proseguito - ai Vigili del Fuoco e a tutte le Istituzioni che hanno preso parte, con diversi importanti ruoli, alle incessanti operazioni poste in essere sin dal pomeriggio di ieri, conducendo al contenimento delle fiamme e ad un primo superamento dello stato di crisi determinato dal loro divampare presso un sito così sensibile per l'elevata capacità inquinante del materiale che vi è depositato". "Desidero inoltre ringraziare tutte le Forze dell'Ordine per quanto posto in essere durante l'intero arco della giornata di ieri, assicurando la necessaria cornice di sicurezza all'efficace attuazione degli interventi straordinari, come quelli avvenuti nella giornata appena trascorsa, così come nel garantire la nostra quotidiana serenità, soprattutto in questo particolare momento di festività", ha concluso Giannini.





