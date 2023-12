Quattro persone sono state portate nella notte all'ospedale Sant'Orsola, intossicate da un principio di incendio al 14/o piano di un edificio in via Casini, zona Pilastro, periferia di Bologna.

L'intervento di vigili del fuoco e del 118 è delle 3.30 circa: le fiamme hanno coinvolto in particolare un divano e un tavolino nel soggiorno dell'appartamento.



