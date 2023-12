Natale, tornano le tavolate 9 italiani su 10 lo trascorreranno in casa

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Fare il test subito prima di riunirsi per le feste e aerare bene i locali perché il virus persiste a lungo nell'aerosol: sono queste due regole principali per riunirsi in questi giorni di festa senza mettere a rischio la salute dei presenti, in particolare delle persone più fragili perché anziane o colpite da altre malattie (ANSA)