Vento forte a Cervinia, sindaco invita a evitare gli spostamenti

"Evitare le attività all'aperto e gli spostamenti" e "in casa non sostare in prossimità di finestre": sono alcune delle richieste alla popolazione avanzate via social dal Comune di Valtournenche, in Valle d'Aosta, "visto l'evento meteorologico in corso, contraddistinto da raffiche di vento di elevate intensità che hanno interessato il territorio comunale". In questi giorni di festività sono tanti i turisti e i proprietari di secondo case che affollano la vallata e in particolare la frazione di Breuil-Cervinia.

L'amministrazione comunale raccomanda di "prestare particolare attenzione alla stabilità delle piante" eventualmente presenti "nella propria proprietà" o nelle vicinanze, "verificare la stabilità del proprio tetto, nonché di infissi, comignoli, verande, tensostrutture leggere".

Il Comune chiede anche di "prestare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi, tegole, guidare con attenzione sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi" e di "non sostare in auto o a piedi in prossimità di finestre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA