Vento forte, a Cervinia black out notturno e strada chiusa

Il vento forte ha provocato la notte scorsa un black out nella Valtournenche, lasciando temporaneamente senza energia elettrica i residenti e anche i tanti turisti e villeggianti che per le festività natalizie affollano alberghi e seconde case nella frazione di Breuil-Cervinia. "E' accaduto verso le 22, i tecnici di Deval e Cva hanno ripristinato prontamente l'erogazione di corrente", spiega la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco. In via preventiva nella notte è stata chiusa anche la strada regionale della vallata, a partire dalla frazione di Buisson (Antey-Saint-André) fino a Cervinia.

La strada è stata riaperta intorno alle 8 e "tutto è tornato alla normalità", assicura la sindaca. Si sono verificate cadute di piante per via del vento forte ma sono situazioni che "hanno riguardato soprattutto le frazioni".

Piante in strada, ma anche pannelli solari sradicati dal vento, sono episodi registrati ieri in alcune zone della Bassa Valle d'Aosta.

Ieri il centro funzionale regionale aveva diramato per tutto il territorio un'allerta 'gialla' per "vento forte a tutte le quote, anche molto forte in alta quota e in forma di foehn firte e rafficato nelle valli".



