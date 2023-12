Tornano i treni tra Faenza e Marradi, stop dall'alluvione

Mercoledì 27 dicembre tornano i treni tra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, dove la circolazione ferroviaria era sospesa da maggio scorso per i danni al territorio provocati dalle alluvioni.

L'offerta ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo, spiega Trenitalia, è invariata rispetto a quella pre-alluvione, con l'aggiunta del nuovo treno R 18925 in partenza da Firenze alle 21.40, mentre subisce alcune variazioni tra Borgo San Lorenzo e Faenza, a causa di una riduzione della velocità che i treni dovranno rispettare su un tratto di linea fra Marradi e Faenza.

Nei giorni lavorativi sono previsti dieci collegamenti diretti tra Firenze e Faenza e cinque con interscambio a Borgo San Lorenzo, mentre nei giorni festivi sono dieci i collegamenti diretti e due quelli con interscambio.

In caso di allerte meteo saranno possibili limitazioni.





