Raffica di vento scoperchia tetto, danneggiate auto a Siniscola

Momenti di paura si sono vissuti ieri notte a La Caletta, frazione di Siniscola, sulla costa orientale sarda: a causa delle forti raffiche di maestrale un tetto, composto da pannelli coibentati, è stato completamente divelto da un'abitazione nella centralissima via Nazario Sauro, finendo sulla strada e danneggiando diverse auto in sosta.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha rimosso i pannelli dalla strada e messo in sicurezza l'area.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola e una squadra dell'Enel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA