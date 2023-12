Non chiudere luoghi di culto, migliaia di musulmani a Monfalcone

Sono migliaia i fedeli della religione musulmana che stanno manifestando a Monfalcone (Gorizia) per protestare contro la decisione di chiudere i loro luoghi di culto presa dalla sindaca Anna Maria Cisint. I manifestanti sono giunti questa mattina nella cittadina da tanti luoghi del Nord Est: Mestre, Pordenone e perfino Rimini.

Un lungo corteo sta sfilando nelle strade aperto da uno striscione con la scritta "Siamo tutti monfalconesi"; in tanti sventolano bandiere tricolori e dell'Unione Europea.

"Siamo cittadini italiani, paghiamo le tasse, parliamo correttamente l'italiano e contribuiamo alla produzione del Paese: chiudere i nostri luoghi di preghiera è anticostituzionale. Ci hanno provato anche in altre città ma ci siamo rivolti al Tar, che ci ha dato ragione", hanno sostenuto alcuni manifestanti.



