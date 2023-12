Natale e Santo Stefano con clima mite, cambia a fine anno

Natale e Santo Stefano con l'Anticiclone che spazza via il vento forte previsto ancora nelle prossime ore e porterà sull'Italia alta pressione e temperature miti per il periodo. Laddove il sole prevarrà, specie in montagna, le temperature massime schizzeranno in alto fino a valori di 8 gradi oltre la media del periodo, dove il cielo sarà grigio rimarranno nella media o localmente scenderemo anche di qualche punto sotto, ma senza valori freddi da nessuna parte. Per San Silvestro, invece, le proiezioni meteo "indicano la possibilità di un profondo ciclone verso l'Italia durante la fine dell'anno con tanta pioggia, ma anche tanta neve sulle nostre montagne; ma è una tendenza e dovrà essere confermata nei prossimi giorni".

Questo il quadro meteo tracciato da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, per le festività natalizie.

Per altre 24 ore, dice Gussoni "ci saranno ancora venti forti sulle Alpi, localmente sulla Pianura Padana e sulla Sardegna ma già dalla giornata di domani il vento subirà una forte attenuazione salvo in Sardegna e localmente in Sicilia dove soffierà ancora a tratti moderato o teso". La maggiore tranquillità, con l'attenuazione della tempesta, sarà associata ad una grossa espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia, come è avvenuto anche nel 2021 e nel 2022. Ma alta pressione in inverno non significa sempre ed ovunque cielo sereno e bel tempo. Sul versante tirrenico e nei fondivalle si prevedono cieli grigi nonostante l'anticiclone ben saldo; sul versante adriatico e sulle Alpi il sole splenderà, mentre sugli Appennini avremo qualche addensamento in più al Centro-Sud.





