Morto il fotoreporter Giovannini, rese celebre la Barcolana

E' morto il fotografo triestino Paolo Giovannini. Aveva 52 anni e alcuni mesi fa aveva avuto un problema cardiopatico molto grave che è peggiorato nel corso del tempo. Fotografo di talento e di passione, Giovannini era un fotoreporter noto anche a livello internazionale per una foto della regata Barcolana scattata dall'alto nel 2019 che era stata selezionata dalla Cnn come uno dei migliori scatti dell'anno nel mondo dello sport.

Giovannini lavorava principalmente per il quotidiano di lingua slovena pubblicato a Trieste Primorski dnevnik, ma anche con l'agenzia Associated Press, con Il Piccolo e con la redazione giornalistica del Consiglio regionale Acon che ha espresso cordoglio in una nota diffusa nel pomeriggio. Nel 2001, aveva fondato il quotidiano sportivo Citysport assieme ad altri colleghi.



