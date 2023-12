Ferragni,su un muro Padova graffito 'attenzione pick pocket'

Su un muro del quartiere Arcella di Padova è apparso oggi un murales con protagonisti Chiara Ferragni, con in mano un panettone, e il marito Fedez accanto.

Sopra di loro la scritta, in rosso, 'Attenzione pick pocket'. La riproduzione della coppia, al centro delle polemiche sulle falsa beneficenza relativa al contratto con la Balocco, è opera dello street artist Evy Rein, che si era già presentato con un graffito con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro. La Digos di Padova ha seguito il caso e già conosce l'autore, sentito appunto per il graffito sulla Meloni.



