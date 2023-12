Fuochi d'artificio pericolosi, maxi sequestro in Monza-Brianza

Cinque quintali di fuochi d'artificio e petardi, oltre a 100 mila prodotti natalizi contraffatti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza, a seguito di una serie di controlli in tutta la provincia.

Tre quintali di fuochi di artificio (tra cui bengala, raudi e fontane luminose) sono stati sequestrati in un emporio a Brugherio (Monza), dove i prodotti pericolosi erano stoccati in un magazzino sprovvisto di misure di sicurezza. Nello stesso negozio erano stoccati anche 94 mila giocattoli e addobbi natalizi non a norma.

Il titolare è stato denunciato per detenzione illecita di materiale esplodente e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, oltre che segnalato alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi per le sanzioni amministrative.

Nel centro di Monza i finanzieri hanno sequestrato invece circa 1,5 quintali di articoli pirotecnici rinvenuti a casa di un 44 enne, anch'egli denunciato per illecita detenzione di materiale esplodente.

Le Fiamme gialle hanno inoltre sequestrato vari casalinghi non a norma in un negozio di Cesano Maderno (Monza). Sequestrati anche vari capi di abbigliamento contraffatti in un centro commerciale di Verano Brianza (Monza) e in alcuni banchi del mercato settimanale di Monza.

Tre i denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.



