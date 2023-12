Violentò donna in strada a Roma, arrestato 32enne

Arrestato dalla polizia a Roma un 32enne nigeriano accusato di aver violentato e rapinato una donna il 30 settembre dell'anno scorso a Roma, nel quartiere Garbatella. Le indagini della Squadra Mobile capitolina hanno avuto una svolta significativa in seguito al fermo dell'uomo a luglio per una violenza commessa ad Anzio a maggio, quando una 18enne fu stuprata in un casolare.

Gli investigatori hanno riscontrato forti analogie nel modus operandi utilizzato nei due episodi, ricostruiti anche grazie alla collaborazione delle vittime e alle perizie della scientifica, che hanno permesso di attribuire entrambi gli episodi all'uomo.



