Coppia escursionisti bloccati sulla Maiella, partiti i soccorsi

Dal pomeriggio di oggi sono in corso le ricerche di una coppia di escursionisti rimasti bloccati in montagna oltre i 2000 metri sul versante chietino della Maiella.

Ad un certo punto dell'escursione la donna ha infatti accusato un problema alla gamba non riuscendo più a camminare e a scendere a valle.

Dopo l'allarme arrivato al 118, è stato allertato il soccorso alpino che per l'impossibilità dell'intervento di un elicottero causa vento, ha iniziato l'avvicinamento a piedi verso la zona dove sono bloccati i due escursionisti alle prese con buio, freddo e vento. In serata è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Sar (ricerca persone) da Cervia.





