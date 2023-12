Zio di Kata va ai domiciliari, gip 'Carcere è stato deterrente'

Lo zio materno di Kata, Abel Alvarez Vasquez, è stato scarcerato dopo quattro mesi ed è ora agli arresti domiciliari. Lo zio della bambina scomparsa dall'ex hotel Astor il 10 giugno scorso era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto racket delle camere organizzato nell'ex albergo occupato abusivamente.

Il gip di Firenze Angelo Antonio Pezzuti ha accolto, dopo il parere favorevole della pm Christine von Borries, la richiesta avanzata dall'avvocato Elisa Baldocci. "Il periodo di tempo trascorso in regime di custodia in carcere - scrive il giudice - sembra avere esercitato un'adeguata efficacia deterrente verso il pericolo di recidiva". Le esigenze cautelari sussistono ma risultano attenuate, secondo il gip, rispetto a quanto nel mese di agosto fu adottata la misura, e possono essere salvaguardate con gli arresti domiciliari. Abel Alvarez Vasquez era stato arrestato ad agosto insieme a Carlos De La Colina Palomino, Nicolas lenes Aucaucasi e Carlos Manuel Salinas Mena con le accuse, a vario titolo di estorsione, tentata estorsione rapina, nonché di un tentato omicidio e lesioni gravi commesse lo scorso 28 maggio. Quella sera, secondo quanto ricostruito dalla polizia, all'ex Astor vi fu un raid punitivo con bastoni e mazze da baseball nei confronti di un occupante ecuadoregno, che si gettò dalla finestra per salvarsi la vita. Anche Carlos de la Colina è da una settimana ai domiciliari, così come Nicolas Lenes Aucacasi, mentre per Carlos Manuel Salinas Mena è stato disposto l'obbligo di firma.



