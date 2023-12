In auto con 9,5 chili di cocaina, arrestato 42enne a Bari

Sotto i sedili anteriori del suo mini suv nero trasportava otto panetti di cocaina, dal peso complessivo di 9,5 chili. Per questo un 42enne è stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e portato nel carcere di Bari. A trovare la droga sono stati i carabinieri che sulla tangenziale di Bari hanno fermato l'auto per controllarla, poco dopo l'uscita per i quartieri Carrassi-Carbonara. Il veicolo e gli stupefacenti sono stati sequestrati.

L'arresto del 42enne, richiesto dalla procura, è stato convalidato dal gip che ne ha poi disposto i domiciliari con strumento elettronico di controllo a distanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA