In 5 su un terrazzino per salvarsi da un incendio

Nelle prime ore di oggi cinque persone sono state soccorse dal personale sanitario, a seguito di un principio di incendio divampato negli spazi di una abitazione nel territorio del comune di Buttrio (Udine). Poco dopo le prime fiamme, le cinque persone si sono rifugiate su un terrazzino della stessa abitazione, dove sono state trovate dai vigili del fuoco, che le hanno portate in salvo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, si è sviluppato un rogo che ha interessato una parte della abitazione, sprigionando tanto fumo, molto denso.

Dopo la chiamata di aiuto giunta Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli che ha preso in carico 5 persone, trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, precauzionalmente, per una presunta intossicazione, hanno infatti respirato fumo da combustione.





