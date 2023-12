Caso La Russa jr: sono quattro i video acquisiti dai pm

Sono quattro i video sulla nottata al centro dell'inchiesta della Procura di Milano che vede indagati per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni, denunciati da un'ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato. I video, di cui si è parlato anche nell'interrogatorio di oggi di La Russa jr, sono stati trovati, tre, nel telefono di Gilardoni (lo ha consegnato quando è stato sentito il 12 dicembre) e uno, brevissimo, su quello di Apache. Inquirenti e investigatori sono arrivati ad acquisire questi filmati anche perché ne aveva parlato un testimone, amico di Gilardoni, in una conversazione intercettata col padre. In particolare, il giovane aveva detto, intercettato, di averne visti alcuni frame sui telefoni degli indagati.



