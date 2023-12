AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 21 dicembre 2023

ROMA - sede del Comando Operativo Vertice Interforze ore 11.00. Il presidente della Repubblica Mattarella in collegamento in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali

ROMA - Senato, Aula ore 9.30 Esame del disegno di legge di Bilancio

NEW YORK - Riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla situazione in Siria

MADRID - Ue, resoconto della presidenza spagnola del Consiglio europeo

