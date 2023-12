Il padre di Saman piange: 'Era il mio cuore, non l'ho uccisa, non sono un animale'

"Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose. Signori giudici non ho mai pensato queste cose". E' scoppiato a piangere Shabbar Abbas, quando da alcuni minuti sta parlando ai giudici della Corte di assise di Reggio Emilia. "Era mio cuore, mio sangue, ho portato qua il mio cuore e il mio sangue. Non ammazzo figli, non sono un animale. Neanche da pensare", ha aggiunto il padre di Saman in dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte di assise.

"Ho sentito tante parole false. Non è vero che sono persona ricca, non è vero che sono una persona mafiosa. Non è vero che ho ammazzato una persona qua, una in Pakistan. Non è vero che sono andato a casa di Saqib (il fidanzato di Saman, Ndr) a minacciare. Anche questo è falso, come quelli che dicono 'ha ammazzato la figlia ed è scappato via'", ha aggiunto, parlando in italiano.

Saman, diciottenne pakistana, è stata uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Proprio ieri avrebbe compiuto 21 anni.

"Io non sapevo perché mia figlia veniva portata via dai servizi sociali. Quando andavo dai carabinieri, mi dicevano 'aspetti fuori. Vai a casa'. Pensavo che fosse perché ero straniero, pachistano e che a loro non fregava niente. Quando tornavo a casa mia moglie lei mi diceva 'cosa hanno detto', e io le dovevo dire delle bugie, le dicevo che la settimana dopo avremmo saputo. Lei piangeva, batteva la testa contro il muro". Lo ha raccontato Shabbar Abbas, padre di Saman, in un passaggio delle sue dichiarazioni alla Corte di assise di Reggio Emilia."Signori giudici, questi servizi sociali non pensano ai minorenni, non li trattano bene. Questi escono, fumano. E' un disastro. Rovinano la vita dei bambini", ha aggiunto.

Si attende per il pomeriggio la sentenza del processo. Per omicidio e soppressione di cadavere sono imputati davanti alla Corte di assise di Reggio Emilia cinque familiari della vittima: il padre Shabbar Abbas, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, tutti detenuti e presenti e la madre Nazia Shaheen, latitante in Pakistan.

Dopo le dichiarazioni spontanee i giudici, presidente Cristina Beretti, entreranno in camera di consiglio. La Procura reggiana aveva chiesto condanne all'ergastolo per i genitori, 30 anni per gli altri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA