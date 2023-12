Fisioterapista ucciso a Bari, gli spari dopo una lite sotto casa

È al momento ignoto agli inquirenti il movente dell'omicidio di Mauro Di Giacomo, il 63enne fisioterapista ucciso ieri sera a Bari, intorno alle 20.30, a pochi metri dalla sua casa in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco. L'uomo, secondo quanto accertato dai poliziotti della squadra mobile, aveva appena parcheggiato la sua auto davanti al condominio in cui viveva, nel piazzale antistante la scuola elementare Tauro, ed era sceso portando con sé alcune buste della spesa. Qui avrebbe avuto una breve lite con il suo assassino che lo avrebbe ucciso con almeno sei colpi di pistola prima di allontanarsi, forse a bordo di un'auto.

Nella zona non ci sono telecamere né sembra ci siano stati testimoni oculari del delitto, ma i residenti del quartiere, considerato tra i più tranquilli di Bari, hanno sentito le urla e gli spari. Uno dei residenti, allarmato dal rumore dei colpi e dalle grida di aiuto della vittima, ha chiamato i soccorsi, ma per Di Giacomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre un'ambulanza del 118 e gli agenti della mobile, anche i colleghi della scientifica e il pm di turno Matteo Soave.

L'unica pista esclusa dagli inquirenti è quella della criminalità organizzata. Di Giacomo era un professionista conosciuto che lavorava al Policlinico di Bari e in uno studio privato nel quartiere San Pasquale. "Era una persona serena, allegra e spensierata, che amava viaggiare e per cui lavoro e famiglia erano tutto", racconta un amico di famiglia rimasto sul luogo dell'omicidio fino a tarda notte. "Lo conosco da anni e non l'ho mai visto incupito, né preoccupato per qualcosa. Sono sotto shock", ha aggiunto. Di Giacomo lascia la moglie e due figli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA