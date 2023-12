Ferragni-Balocco: pm a Milano pronto ad aprire il fascicolo

È arrivato sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola l'esposto, che ipotizza il reato di truffa, presentato dal Codacons e da Assourt, l'associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, sul noto caso di Chiara Ferragni e del pandoro Balocco.

Con l'arrivo in Procura dell'esposto gli inquirenti, da quanto si è saputo, sono tenuti ad aprire un fascicolo per poi eventualmente disporre i necessari accertamenti sul caso. Stando a quanto precisato, il procuratore, dopo aver visionato i contenuti dell'esposto, dovrà decidere quale modello di fascicolo aprire. Ora il procuratore dovrà valutare l'atto presentato dalle associazioni e decidere che tipo di fascicolo aprire: un modello 45 (senza ipotesi di reato né indagati), un 44 (con ipotesi di reato ma senza indagati) o un 21 (con ipotesi di reato e indagati), per poi disporre gli eventuali accertamenti.

È probabile che inizialmente il fascicolo possa essere iscritto o a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, o a 44, con ipotesi di reato ma senza indagati.



