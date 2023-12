Ucciso con freccia: difensori, voleva spaventare, no a ergastolo

"Evaristo Scalco non voleva uccidere, voleva solo spaventare. Per questo non merita l'ergastolo". E' quanto hanno detto gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa che assistono il maestro d'ascia accusato di avere ucciso con una freccia la notte tra l'1 e il 2 novembre, in centro storico a Genova, Javier Alfredo Miranda Romero.

Quest'ultimo quella notte stava festeggiando la nascita del figlio con un amico.

"E' stato un evento non voluto - hanno spiegato nella loro arringa davanti ai giudici della corte d'assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti - preterintenzionale. Dobbiamo porci il problema se questa persona lavoratrice, mite, avventurosa, debba morire da ergastolano. Scalco ha avuto un blackout che lo ha portato a commettere un gesto di cui si è subito pentito, ma non voleva uccidere e né ferire, voleva solo spaventare". I legali hanno anche sottolineato come "più avanti potrebbero ricorrere all'istituto della giustizia riparativa, che avremmo voluto chiedere già adesso ma ci è sembrato un pò troppo presto".

L'udienza scorsa il pubblico ministero Arianna Ciavatti aveva chiesto la condanna all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dall'odio razziale. La sentenza è prevista per il prossimo 11 gennaio.



