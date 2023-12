Sulle Dolomiti apre il primo store a brand Esercito

È stato inaugurato a Corvara presso la Base Logistica dell'Esercito "Tempesti" il primo showroom "Zona Militare Club", a marchio Esercito, destinato a tutto il personale delle Forze Armate. All'interno i prodotti iconici ed esclusivi a brand Esercito, dall'abbigliamento, agli accessori al food, con una scontistica speciale riservata a tutto il personale.

Il tradizionale taglio del nastro alla presenza del comandante delle Truppe Alpine, generale Ignazio Gamba e dell'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli.

Presente anche il vice sindaco di Corvara in Badia Stefano Pezzei e Paolo Vanzi, direttore degli impianti di risalita dell'Alta Badia. In linea con gli obiettivi strategici di Difesa Servizi, assegnati alla Società dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, l'apertura dello store di Corvara va nella direzione di creare strumenti che possano soddisfare le necessità e i fabbisogni del personale e dei loro familiari, allo scopo di migliorarne le condizioni di benessere, economiche e sociali oltre a migliorarne le condizioni di lavoro, come è stato spiegato.

"Questo negozio è innovativo, nella grafica, nel concept, segno che anche la Difesa è una realtà al passo con tempi", ha dichiarato Andreoli. "La Base Logistica Tempesti - ha aggiunto - è una base in trasformazione infrastrutturale, e siamo orgogliosi di aver contribuito a questa trasformazione con l'apertura del primo show-room dell'Esercito". Il prossimo anno seguiranno tre store "Zona Militare Club" a Roma.

"Sono orgoglioso che il primo showroom zona militare Club dell'Esercito venga inaugurato qui a Corvara, presso la base logistica e addestrativa Tempesti delle Truppe Alpine. Un importante progetto e sinergia tra Esercito e Difesa Servizi che porterà grandi vantaggi ad entrambi. Questa partnership permette di diffondere l'immagine dell'Esercito e farci conoscere ancor di più all'esterno della Forza Armata e al contempo permetterà di incamerare importanti risorse che contribuiranno al mantenimento delle infrastrutture della Forza Armata", ha dichiarato Gamba.



