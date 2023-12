Scoppia incendio in una villetta, 49enne muore a Nuoro

Un uomo di 49 anni è morto questo pomeriggio a Nuoro, intossicato a seguito di un incendio scoppiato nel seminterrato della sua villetta in via Urbino.

Il personale medico del 118, arrivato sul posto, ha provato a rianimare l'uomo, ma non c'è stato niente da fare.

Trasportata all'ospedale San Francesco anche la madre del 49enne, che però non correrebbe pericolo di vita.

Le fiamme, partite per cause accidentali da un camino, avrebbero raggiunto un divano, che ha preso fuoco. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale, arrivati con un'autobotte.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.



