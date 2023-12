La Russa jr sarà interrogato il 20 dicembre dai pm di Milano

E' stato convocato per mercoledì prossimo, 20 dicembre, per l'interrogatorio, davanti ai pm di Milano, Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato e indagato per violenza sessuale assieme all'amico e dj Tommaso Gilardoni, dopo che a fine giugno scorso una 22enne, ex compagna di liceo di La Russa junior, li ha denunciati entrambi per presunti abusi che avrebbe subito nella notte tra il 18 e il 19 maggio, dopo una serata passata nella discoteca Apophis.

L'interrogatorio di mercoledì dovrebbe tenersi in mattinata in Procura. Lo scorso 12 dicembre Gilardoni aveva risposto alle domande dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, nell'inchiesta della Squadra mobile, respingendo l'accusa di violenza sessuale e spiegando, in sostanza, che la ragazza "era lucida e consapevole, era d'accordo con noi e ha avuto rapporti consenzienti sia con me che con Leonardo".





