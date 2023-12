Era una promessa dello sci il 18enne morto in un incidente

Era una promessa dello scialpinismo Mirko Lupo Olcelli, 18 anni, morto stamani in un incidente stradale a Valfurva, in provincia di Sondrio. Nello scontro frontale con un'altra auto è rimasta ferita una 16enne che era seduta al suo fianco. Il ragazzo era già stato inserito nelle squadre competitive nazionali. La Federazione sport invernali ha ricordato il giovane tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina ed "elemento di spicco della squadra nazionale under 20 di sci alpinismo". Il 18enne stava raggiungendo Santa Caterina Valfurva quando, per un'invasione dell'opposta corsia di marcia, si è scontrato con un altro veicolo ed è morto.





