Cadono due ultraleggeri nel Torinese, tre feriti

Due incidenti aerei, entrambi senza feriti gravi, oggi pomeriggio in provincia di Torino. A Favria, nel Canavese, un aereo ultraleggero con due persone a bordo è caduto tra le borgate Sant'Antonio e Chiarabaglia. Il pilota è comunque riuscito a portare il velivolo in un campo agricolo attutendo le conseguenze dell'incidente. Ferito, in maniera lieve, il passeggero a bordo che è stato trasportato all'ospedale di Ciriè. Il pilota ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. L'incidente, sul quale indagano i carabinieri di Rivarolo canavese, si è verificato non distante dall'aviosuperficie Pegasus di Busano.

L'altro incidente nei cieli del Piemonte a San Gillio, in Val Casternone, a poche decine di chilometri da Favria, dove un aliante è andato a sbattere contro un palo della rete elettrica: le due persone a bordo sono rimaste lievemente ferite.



