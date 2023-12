AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 18 dicembre 2023

ROMA - Ministero degli Affari Esteri ore 10.00 XVI Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia, con il Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Senato, Sala Zuccari ore 11.15 Scambio auguri tra il presidente del senato La Russa e l'Asp

ROMA - Camera, Sala Stampa ore 11.30 A Buon Diritto Onlus, rapporto sullo stato dei diritti in Italia, conferenza stampa di presentazione, con Bakkali, Fratoianni e Scarpa

ROMA - Istat ore 10.00 Censimento e dinamica della popolazione (anno 2022)

CHIOMONTE (TORINO) - Via dell'Avanà, 1. ore 10.30 Tav, avvio del cantiere del tunnel base Italia nuova linea ferroviaria Torino-Lione, prevista presenza del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Salvini

ROMA - Stazione Roma Ostiense Sala Presidenziale ore 15.00 Incontro per la presentazione della partnership tra Gruppo FS Italiane e Fondazione Milano Cortina 2026, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con il ministro per lo Sport Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Malagò

ROMA - Ministero delle Imprese Tavolo con Stellantis, Acc, sindacati e Regione Molise sulla gigafactory di Termoli

ROMA - Ministero Pubblica Amministrazione, Palazzo Vidoni ore 10.30 Presidio di Fp Cgil, Uil Fpl, Uil Pa per dire stop alle penalizzazioni per lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego, stop ai tagli alle risorse, stop ad una legge di Bilancio che riduce i salari e svalorizza il personale

FRANCOFORTE - Bce, conferenza biennale su politica fiscale e governance

CITTA' VARIE - Giornata internazionale dei migranti

BRUXELLES - Appuntamento interistituzionale sul tema dei migranti

NAIROBI (KENYA) - La presidente Ue von der Leyen si reca in Kenya per la firma dell'accordo di partenariato economico UE- Kenya; incontro con il presidente William Ruto

KIGALI (RUANDA) - La presidente Ue Ursula von der Leyen si reca in Ruanda; incontra il presidente Paul Kagame; partecipa alla cerimonia di lancio di BioNTech Africa

HONG KONG - Processo per violazione della legge sulla sicurezza nazionale di Jimmy Lai e del suo quotidiano pro-democrazia Apple Daily

BRUXELLES - Droga, processo contro un centinaio di presunti trafficanti confusi grazie alla decrittazione dei messaggi Encrochat e Sky Ecc

BRUXELLES - Ue, consiglio Ambiente

LONDRA - Il primo ministro ed ex ministro delle Finanze, Rishi Sunak, testimonia davanti alla commissione d'inchiesta Covid- 19

LONDRA - Manifestazione davanti al Ministero degli Interni contro la nuova politica sull'immigrazione

NEW YORK - Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione in Libia

NEW YORK - Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul nucleare iraniano

NEW YORK L'ex presidente Donald Trump testimonia al suo processo civile

MOSCA (Russia) - Udienza del processo a una donna accusata di coinvolgimento in un attentato che ha ucciso un famoso blogger militare

CITTÀ DEL VATICANO - Dicastero per la Comunicazione ore 10.30 Tavola rotonda con il comitato giudicante del Premio Zayed per la Fraternità umana, con il card. Sandri

NYON - Casa del Calcio Europeo ore 12.00 Champions League, ottavi di finale, sorteggi; alle 13.00 sorteggio degli spareggi di Europa League; alle 14.00 sorteggi spareggi Conference League BERGAMO - Gewiss Stadium ore 20.45 Serie A, Atalanta-Salernitana, 16/ma giornata

Riproduzione riservata © Copyright ANSA