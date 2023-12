Vandali distruggono villaggio di Natale nel Palermitano

A Montelepre (Pa) i vandali hanno devastato gli arredi allestiti per la realizzazione del tradizionale villaggio degli elfi fatto di casette, luci, addobbi e proprio per far sorridere i più piccoli. Sdegno viene espresso dagli organizzatori, l'associazione Armiggiusi che ha promosso l'iniziativa.

"Questo è il 'regalo' che abbiamo appena trovato - scrivono -.

Evidentemente si dà troppo fastidio all'interno di questo parco per questi elementi senza dignità che in tutti i modi vogliono rovinare quell'atmosfera che abbiamo creato anno per anno crescendo sempre più. La tenacia non ci manca ma siamo profondamente stanchi, delusi e amareggiati di tutto ciò. Non si capisce quanti sacrifici, quante ore rubate al sonno ma soprattutto tempo in meno alle nostre famiglie e ai nostri figli. Ci crediamo in questo progetto e ci spendiamo veramente per il bene della comunità. Ma così non va".



