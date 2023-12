Morto Torni Negri, Oreste Scalzone: 'Insieme la lotta contro il lavoro'

"L'ho appena saputo. La notizia di questa perdita mi arriva laconica come uno sparo nel buio. Ormai queste cerimonie degli addii si susseguono in modo incessante": Oreste Scalzone, 76 anni, ex leader di Potere Operaio e per decenni punto di riferimento della galassia dei rifugiati dell'estrema sinistra italiana a Parigi, si sente "confuso" nel momento della scomparsa di Toni Negri: "la folla, la ridda dei ricordi è tale da restarne maciullati. Non vorrei parlare, vorrei lasciare la prima parola alla famiglia - dice all'ANSA - in questi frangenti si viene incalzati con richieste di giudizi, bilanci, memorie e ci si sente invadenti, inopportuni di fronte al lutto dei familiari e dell'entourage più stretto".

Proprio Potere Operaio, il "suo" movimento, Scalzone lo creò nel 1969 con Franco Piperno e Toni Negri, che capeggiò in seguito l'ala di Autonomia, mentre viaggiava sull'onda della contestazione operaista fra Parigi e il Maggio francese e gli scontri all'università di Roma fra il Movimento Studentesco e l'estrema destra. Sia Scalzone, sia Piperno, sia Negri, furono travolti il 7 aprile del 1979 da quell'operazione rimasta celebre con la data del giorno in cui scattò. Nel mirino, i cosiddetti "fiancheggiatori", con l'accusa di "associazione sovversiva" e spesso di "banda armata" e "rapina".

Oreste Scalzone prova ad andare con la mente indietro e ricorda le lotte e le parole d'ordine del filosofo e professore che fu leader di Autonomia Operaia a Padova in quegli anni: "Non si può evitare di pensare a 50 anni fa, alla stagione felice delle nebbie di Marghera e della lotta contro il lavoro, del 'rifiuto del lavoro'" dice. "Le vicende - continua Scalzone - si sono intrecciate in modo vertiginoso. Nel 1979 arrivò come una mazzata il cosiddetto 'teorema Calogero' e rispetto a questo ci fu un divaricarsi di discorsi e di comportamenti, si protrasse per anni questa spaccatura fra un discorso come quello della 'amnistia per tutti e ciascuno', e quello che invece formulava dei distinguo sul piano sostanziale della ricostruzione delle cose. Questa lunga cesura evidentemente non può non aver lasciato delle tracce, separando i rispettivi entourage".

"Sono trascorsi decenni - aggiunge Scalzone - e una impressionante attività di teorico e di pubblicista è stata portata avanti da Toni Negri attorno all'idea cardine del comunismo spinoziano delle moltitudini. E tutto questo ha un po' rimesso tutto in gioco, tanto che oggi è difficile poter cristallizzare un bilancio e un giudizio che si pretenda complessivo".

