Incendio in mobilificio nel Pordenonese, tre intossicati

Un incendio di vaste dimensioni è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, in un mobilificio di Azzano Decimo (Pordenone). La colonna di fumo, altissima, è visibile da decine di chilometri di distanza.

Da quanto si apprende dalla Sores Fvg, durante i soccorsi tre persone sono rimaste leggermente intossicate e sono state portate precauzionalmente all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando svariati equipaggi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dei distaccamenti, ma sta giungendo personale di supporto anche da Udine e da Venezia.

In zona c'è già il sindaco, Massimo Piccini: assieme alla polizia locale e alla protezione civile è stato creato un cordone di sicurezza per fare affluire i mezzo di soccorso.

In attesa dell'arrivo dei tecnici dell'Arpa per le analisi ambientali, è stato chiesto ai residenti di restare in casa tenendo chiuse porte e finestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA