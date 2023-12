Donna incinta ferma nel traffico, Polizia la scorta in ospedale

Rimane bloccata nel traffico mentre sta andando in auto a partorire all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara), ma grazie ad una pattuglia della polizia stradale di Altedo (Bologna) riesce a superare l'ingorgo e scortata dagli agenti a sirene spiegate arriva al pronto soccorso dove poco dopo dà alla luce il suo bambino. E' successo ieri mattina e sia la mamma che il neonato, chiamato Giorgio, stanno bene.

La giovane donna, che era in procinto di partorire a causa della rottura delle acque, era rimasta intrappolata nel traffico poco dopo la barriera autostradale del casello di Ferrara Sud dell'A13, per via delle code che si erano create dopo un incidente avvenuto poco prima. Vista la situazione critica, la madre della donna che era alla guida ha chiesto aiuto ad una pattuglia della polizia stradale di Altedo che in quel momento si trovava nei pressi per rilevare l'incidente. I poliziotti, capita la situazione, hanno così scortato l'auto fino all'ospedale, dopo essersi aperti un varco.

La vicenda si è conclusa con l'arrivo in tempo al pronto soccorso, dove i sanitari si sono presi cura della futura mamma e del suo bambino, nato poco dopo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA