Zaki, 'non mi farò mai incasellare in posizione politica'

"Sarò sempre un difensore dei diritti umani. Non mi farò mai incasellare in una posizione politica". Lo ha detto l'attivista egiziano Patrick Zaki parlando agli studenti dell'Università di Trento dei programmi per il suo futuro.

"Per adesso vado avanti e indietro dall'Egitto all'Italia", ha spiegato Zaki, aggiungendo che presenterà la domanda per fare il dottorato e che potrebbe scrivere articoli per i giornali italiani "se vorranno ospitare la mia voce, il che non è sicuro", ha precisato.

Quando gli studenti gli hanno chiesto come sia possibile difendere la libertà accademica, Zaki ha citato l'appello a "fare rumore" di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la 22enne veneta vittima di femminicidio. "Il movimento femminista dedicato a Giulia ha chiesto di fare rumore. Per me è d'ispirazione", ha affermato il ricercatore egiziano.



