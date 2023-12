Sparatoria Questura:Biscotti,in Cassazione giudizio sarà diverso

"Siamo convinti che in Cassazione il giudizio sarà diverso". E' stato questo l'unico commento dell'avvocato Valter Biscotti che nella vicenda rappresenta la parte civile Fervicredo, la Associazione Feriti e Vittime della Criminalita' e Del Dovere, alla notizia che la Cassazione ha fissato la prima udienza in terzo grado sul caso di Meran.

Biscotti ha sempre parlato di "ingiustizia" nei riguardi delle famiglie delle due vittime, in merito alle sentenze di primo e secondo grado che hanno giudicato Meran non imputabile per vizio di mente.



