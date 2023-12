E' morto il ragazzo di sedici anni che, martedì pomeriggio a Roma, si è chiuso nel bagno di casa e si è sparato un colpo alla testa con la pistola del padre. Il ragazzino era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia per ricostruire i moventi del gesto.



